ФОТО Спутница жизни эстонского спортсмена поделилась трогательными кадрами: «Малыш так прекрасно пахнет!»

«Какой октябрь! Это чувство невозможно описать, это просто безусловная любовь. Я влюблена. И да, малыш так прекрасно пахнет!» - пишет Лаура в соцсети, сопровождая пост несколькими фотографиями. Спортсменка поделилась снимками последних дней беременности, пребывания в больнице и с новорожденным.

В конце октября эстонский метатель копья Магнус Кирт сообщил в социальных сетях, что стал отцом. «Он здесь!» - объявил спортсмен, уточнив, что его сын родился 19 октября.

О своих отношениях с латвийской спортсменкой Лаурой Икауниеце Кирт рассказал публично в 2019 году, опубликовав их первое совместное фото. Лаура Икауниеце, семиборка из Латвии, участвовала в двух Олимпийских играх и была признана спортсменкой года в Латвии в 2015 и 2016 годах.