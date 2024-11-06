Звезде сериала «Бухта Доусона» и «Как я встретил вашу маму» поставили страшный диагноз

«У меня рак толстой кишки. Я борюсь с болезнью и принимаю все возможные меры, чтобы справиться с этим при поддержке моей невероятной семьи», - рассказал 47-летний актер.

Он отмечает, что его самочувствие на данный момент внушает ему надежду на позитивный результат. «У меня есть основания для оптимизма, и я чувствую себя хорошо», - добавил он.

Актер заявил, что хотел рассказать об этом позже, дав журналу интервью в целях повышения осведомленности людей об этой болезни, однако ему пришлось скорректировать свои планы. Джеймс также принес извинения друзьям, которые узнали о его диагнозе из СМИ.

Помимо «Бухты Доусона», где актер играл вместе с Кэти Холмс, он также снимался в таких проектах, как «Как я встретил вашу маму», «Американская семейка» и многих других.