«Что не так с этими усами? Они ведь на моем лице. Я их не приклеивал. Разве у Антона Хансена Таммсааре не было усов? Дело в том, что мои черты лица похожи на черты Гитлера, и это всех беспокоит. Я не виноват в том, что родился таким!» - рассказал в понедельник в передаче Märgatud Eestis на TV3 Харольд Кару, который уже ранее привлекал внимание СМИ из-за своего сходства с диктатором нацистской Германии.
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Эстонский двойник Гитлера: я не виноват в том, что родился таким!
В понедельник в передаче Märgatud Eestis на канале TV3 ведущий Таави Либе поговорил с жителем Пылвамаа по имени Харольд Кару. Этот мужчина был обеспокоен запутанной ценой тарифа одного из операторов, который рекламировался пятиевровый пакет, но на деле стоил больше.
Однако телезрители в первую очередь обратили внимание не на проблему жителя Эстонии, а на поразительное сходство Харольда с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером, что вызвало бурное обсуждение и в комментариях на странице TV3 в Facebook. Некоторые комментаторы утверждали, что Харольд очень похож на Гитлера, тогда как другие спорили и находили его сходство с кинозвездой немого кино Чарли Чаплином.