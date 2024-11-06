Эстонский двойник Гитлера: я не виноват в том, что родился таким!

«Что не так с этими усами? Они ведь на моем лице. Я их не приклеивал. Разве у Антона Хансена Таммсааре не было усов? Дело в том, что мои черты лица похожи на черты Гитлера, и это всех беспокоит. Я не виноват в том, что родился таким!» - рассказал в понедельник в передаче Märgatud Eestis на TV3 Харольд Кару, который уже ранее привлекал внимание СМИ из-за своего сходства с диктатором нацистской Германии.