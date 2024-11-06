ФОТО 80-летняя мать Хайди Клум снялась для бренда нижнего белья с дочерью и внучкой

На фото представительницы трех поколений семьи Клум одеты в уютный кашемировый лонгслив. Эрна стоит посередине между дочерью и внучкой, обняв Лени, а Хайди опустила голову матери на плечо.

Супермодель также опубликовала фото, где она и дочь позируют в кружевном белье, скрытом под полупрозрачным кашемиром.

Столкнувшись ранее со шквалом критики из-за совместных фотосессий в нижнем белье с дочерью, Хайди закрыла комментарии к публикациям.

Лени - дочь Клум и итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, с которым супермодель рассталась, будучи беременной. У нее также есть трое детей, рожденных в браке с певцом Силом - 19-летний Генри, 17-летний Йохан и 15-летняя Лу. В отличие от Лени, которая строит успешную модельную карьеру, другие дети Хайди не такие публичные.

Сама же Хайди активно снимается и ведет насыщенную светскую жизнь. На днях она в очередной раз удивила мир своим костюмом для Хеллоуина, а также ясно дала понять, что не планирует в ближайшее время прятать свое роскошное тело.

«Мне постоянно задают вопрос о мини-юбке: "И как долго ты собираешься носить мини-юбку?" Я много раз говорила, что, вероятно, буду ходить в 70 лет, если захочу показать свои ноги, в мини-юбке, - заявила она. - Я вижу все свои недостатки. Вот и все. Такова жизнь. Ты поднимаешься, становишься старше, и все снова идет на спад из-за нашей внешности, из-за того, что мы больше не пухлые, и так далее. Но в конце дня я все равно смотрю в зеркало и чувствую себя хорошо».