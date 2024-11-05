В последнее время новости о королевской семье не радуют. Сообщалось, что самочувствие больного раком короля Карла III ухудшается и он все чаще отказывается от еды. А сегодня стало известно, что его супруга, 77-летняя королева-консорт Камилла, отменила ближайшие гастроли и публичные появления из-за состояния здоровья, пишет Daily Mail.
Букингемский дворец выпустил официальное заявление о состоянии здоровья королевы Камиллы
У нее, как сообщили в пресс-службе Букингемского дворца, обнаружили «тяжелую инфекцию легких». Врачи, говорится в обращении, рекомендовали ей отлежаться несколько дней. Тем не менее королева-консорт «надеется восстановиться как можно скорее», чтобы посетить некоторые важные мероприятия. На ближайших встречах Карл III будет в сопровождении своей младшей сестры принцессы Анны.
Таблоид Daily Mail уверяет, что причин для беспокойства нет. Камилла, пишет издание, или подхватила сезонный вирус, или простыла из-за переутомления. Накануне они с Карлом III вернулись из тура по Австралии, а на обратном пути несколько дней провели в Индии. После таких перемещений даже самому заядлому путешественнику потребуется пауза.