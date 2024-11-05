Букингемский дворец выпустил официальное заявление о состоянии здоровья королевы Камиллы

У нее, как сообщили в пресс-службе Букингемского дворца, обнаружили «тяжелую инфекцию легких». Врачи, говорится в обращении, рекомендовали ей отлежаться несколько дней. Тем не менее королева-консорт «надеется восстановиться как можно скорее», чтобы посетить некоторые важные мероприятия. На ближайших встречах Карл III будет в сопровождении своей младшей сестры принцессы Анны.