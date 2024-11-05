В нашей жизни не хватает магии - точнее, ее сложно разглядеть в привычном нам мире. Цирк-театр ELYSIUM приоткрывает завесу обыденности, за которой скрывается фейерверк ярких впечатлений и головокружительных эмоций.

Впечатляющие костюмы, уникальная хореография, головокружительные цирковые трюки и завораживающие сценические спецэффекты органично дополняют театральное действо - все это ждет вас в цирке, заявляют организаторы.

«По многочисленным просьбам зрителей, коллектив вновь приедет в страны Балтии с новой обновленной программой, с новыми танцевальными постановками и цирковыми номерами, новыми костюмами и декорациями. Главная особенность в том, что в составе шоу будет украинский акробатический дуэт, обладатели бронзовой награды самого масштабного и престижного циркового конкурса - Фестиваль в Монте Карло».

Дополнительная информация и билеты здесь!