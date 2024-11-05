Сегодня на конференции Isatu rahvas («Народ без отцов»), посвященной Дню отца и проходившей в Рийгикогу, психолог и семейный терапевт Кармен Майкалу сказала, что безболезненного развода не существует. Развод всегда сопровождается скорбью, которая связана с потерей кого-то. Даже если развод проходит спокойно, он все равно сопровождается утратой.
Эстонский психолог о разводах: «У меня в кабинете сидел ребенок, который сказал, что лучше бы он умер: тогда родители перестали бы ссориться»
«Во время развода родители часто забывают о детях - у ребенка должны быть пространство и возможность для выражения своих эмоций, ему нужно позволить пережить утрату, - сказала Майкалу. - О разводе родители должны сообщить ребенку вместе, но его не стоит посвящать в детали. Ребенку не нужно знать, что папа выбрал новую, более молодую спутницу, или что у мамы теперь новый мужчина. О разводе нужно говорить просто и понятно, на языке ребенка. Ему нужно сказать, что его любят, и что "мы" для него останется».
«У ребенка младшего школьного возраста может возникнуть необъяснимое чувство вины из-за развода - он может думать, что это из-за его плохого поведения. Родители должны объяснить, что это их решение, и ребенок здесь ни при чем», - отметила семейный терапевт.
«Обязательно нужно объяснить ребенку, как будет устроена его жизнь после развода. А саму новость стоит сообщить, когда все вопросы, касающиеся будущего уклада жизни ребенка, уже будут решены. У нас не бывает бывших родителей - вы можете расстаться друг с другом, но вы все равно остаетесь родителями», - добавила она.
«Когда развод сопровождается болью, люди начинают совершать необдуманные поступки. Они не справляются со своими эмоциями, забывают о детях и действуют под влиянием чувств. К психологам обращается все больше людей, которые приходят на терапию после развода, просят помощи, чтобы разойтись мирно и понять, как можно защитить детей от негативных последствий», - рассказала Майкалу.
Психолог подчеркивает, что ребенок не должен быть гонцом между разведенными родителями: «Он принимает на свой счет негативные высказывания в адрес другого родителя. Священная обязанность каждого родителя - поддерживать общение ребенка с другим, если тот не представляет для него опасности. Ребенок не должен выбирать сторону. Родители не должны соревноваться и бороться друг с другом. У ребенка должна быть возможность общаться с обоими родителями».
Майкалу говорит, что детей часто «покупают» дорогими подарками или поездками. «Бывает, что родитель говорит: "Ребенок не хочет идти к другому родителю". Но позже выясняется, что родитель рассказывает ребенку, как будет тосковать по нему дома вместе с его игрушками, пока тот у другого родителя. Естественно, ребенок уже не хочет никуда идти», - приводит пример семейный терапевт.
«Нельзя ссориться при ребенке, - подчеркнула Майкалу. - У меня в кабинете сидел ребенок, который сказал, что лучше бы он умер: тогда родители перестали бы ссориться. Родитель не должен жаловаться ребенку или делать из него своего психолога. Взрослым нужна поддержка других взрослых. Ребенку следует сказать, что он не должен расстраиваться из-за родителей. После развода родители должны понимать, что ребенок теперь относится к двум разным семьям. Также нельзя от него требовать любви к новому партнеру родителя - достаточно уважения. Дайте ребенку время».