Эстонский психолог о разводах: «У меня в кабинете сидел ребенок, который сказал, что лучше бы он умер: тогда родители перестали бы ссориться»

«Во время развода родители часто забывают о детях - у ребенка должны быть пространство и возможность для выражения своих эмоций, ему нужно позволить пережить утрату, - сказала Майкалу. - О разводе родители должны сообщить ребенку вместе, но его не стоит посвящать в детали. Ребенку не нужно знать, что папа выбрал новую, более молодую спутницу, или что у мамы теперь новый мужчина. О разводе нужно говорить просто и понятно, на языке ребенка. Ему нужно сказать, что его любят, и что "мы" для него останется».

«У ребенка младшего школьного возраста может возникнуть необъяснимое чувство вины из-за развода - он может думать, что это из-за его плохого поведения. Родители должны объяснить, что это их решение, и ребенок здесь ни при чем», - отметила семейный терапевт.

«Обязательно нужно объяснить ребенку, как будет устроена его жизнь после развода. А саму новость стоит сообщить, когда все вопросы, касающиеся будущего уклада жизни ребенка, уже будут решены. У нас не бывает бывших родителей - вы можете расстаться друг с другом, но вы все равно остаетесь родителями», - добавила она.