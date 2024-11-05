Самочувствие неизлечимо больной Селин Дион резко ухудшилось: в чем дело

Однако уже вскоре публика забыла, через что пришлось пройти Дион, и, выяснив, что пела она под фонограмму, атаковала ее тоннами хейта. Уже несколько месяцев общественность обсуждает поступок Селин Дион и осуждает ее за обман, не выбирая слов. По словам инсайдера, певице ненависть дается тяжело. На фоне происходящего ее состояние заметно ухудшилось.

«Это, очевидно, настоящий пинок под дых, который кажется совершенно излишним. Причинять Селин горе из-за ее пения - это так жестоко. Добавлять ей какой-либо стресс после того, что она пережила, - это бессовестно. Она вложила в это выступление всю душу и сердце. Многие считают, что, конечно, неважно, пользовалась ли она какой-то вокальной помощью. Все знают, что она была больна, и факт в том, что большинство артистов используют фонограммы во время своих живых выступлений», - цитирует анонимного источника RadarOnline.

Собеседник издания также подчеркнул, что сама Селин так и не подтвердила, действительно ли она использовала фонограмму. Однако толпу, увы, это интересует мало - она продолжает нападать на Селин. Теперь же возвращение артистки на сцену находится под вопросом, поскольку из-за всеобщей злобы она чувствует себя менее уверенно, чем прежде.