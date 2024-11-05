Десять евро за банку: оригинальный сувенир, который туристы теперь могут привезти из Италии

В каждой банке 400 миллилитров «100% подлинного воздуха», собранного на озере Комо. Это место, ставшее в последние годы очень популярным, также позиционируется как пристанище знаменитостей, поскольку там находится вилла Джорджа и Амаль Клуни, а еше локация для съемок голливудских фильмов («Казино Рояль» и «Дом Гуччи»).

По данным туристического бюро Ломбардии, в прошлом году озеро Комо посетили свыше 5,6 миллиона человек из разных стран мира.

Автором идеи торговать воздухом стал специалист по маркетингу Давиде Абигнейл. Сначала он создал сайт электронной коммерции по продаже постеров озера Комо, увидев массу плакатов Сан-Франциско и Лос-Анджелеса во время своего медового месяца в 2022 году, а затем переключился на «консервированный воздух».

По словам Давиде, он создал оригинальный, веселый и даже провокационный сувенир, который можно легко перевозить в чемодане.

Cans of 'fresh air' from Lake Como on sale to tourists in Italy https://t.co/se5ZChfYU6 — CTV News (@CTVNews) November 4, 2024

«Это не продукт, это осязаемое воспоминание, которое вы носите в своем сердце», - сказал Абигнейл. Он добавил, что как только туристы вернутся домой и откроют банку, они смогут повторно использовать ее в качестве сувенирной подставки для ручек.

В свою очередь мэр Комо Алессандро Рапинезе не очень в восторге от идеи продавать воздух. По его словам, лучше бы туристы покупали шелковые шарфы, которыми очень славиться этот регион. В то же время он не станет препятствовать бизнес-идее Абийгнейла.

«Это новая идея, но не для всех. Но как мэр одного из самых красивых городов Италии, если кто-то хочет забрать часть своего воздуха домой, это нормально, если он также увезет прекрасные воспоминания об этом месте», - отметил он.

Абигнейл - не первый, кто решил торговать воздухом. В Неаполе, например, местный воздух продается уже много лет, а в 2020 году одна британская компания начала продавать бутылки «настоящего» воздуха из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, чтобы обеспечить жителей Великобритании за рубежом ароматом дома.