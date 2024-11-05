«Мои девочки»: депутат Рийгикогу поделился милыми фото

«Мои девочки», - подписал Хендрик Террас осенние фотографии, опубликованные в социальных сетях, где он позирует вместе с женой Марией и их маленькой дочерью Амандой Мии .

Поженившиеся в феврале Хендрик и Мария стали родителями 8 июня. «Моя жена - настоящая супергероиня, достойная восхищения и нежная мама-львица. После восьми часов испытаний - крови, пота и слез- она подарила нам нашу прекрасную принцессу Аманду Мии», - поделился тогда Террас своими эмоциями после рождения ребенка. «Мое сердце полно любви и восхищения, потому что ты самая потрясающая женщина в мире, Мария».