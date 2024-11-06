Все мы иногда сталкиваемся с неидеальной чистотой в супермаркетах, но некоторые вещи возмущают особенно. Жительница Таллинна обратила внимание на грязь и якобы на плесень на соковыжималке в магазине Sikupilli Prisma.
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ФОТО ⟩ Жительница Таллинна возмущена грязным аппаратом в популярном столичном супермаркете: сильная вонь, все липкое и в плесени
Екатерина делала покупки в супермаркете, когда ей на глаза попался аппарат для приготовления свежевыжатого апельсинового сока, который, по ее словам, был в жутком состоянии.
«Соковыжималка сильно воняла, апельсинов не было, все вокруг было липкое и в плесени», - говорит она.