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ФОТО Жительница Таллинна возмущена грязным аппаратом в популярном столичном супермаркете: сильная вонь, все липкое и в плесени

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Соковыжималка в магазине Sikupilli Prisma.
Соковыжималка в магазине Sikupilli Prisma. Фото: Фото читателя Limon.ee

Все мы иногда сталкиваемся с неидеальной чистотой в супермаркетах, но некоторые вещи возмущают особенно. Жительница Таллинна обратила внимание на грязь и якобы на плесень на соковыжималке в магазине Sikupilli Prisma.

Екатерина делала покупки в супермаркете, когда ей на глаза попался аппарат для приготовления свежевыжатого апельсинового сока, который, по ее словам, был в жутком состоянии.

«Соковыжималка сильно воняла, апельсинов не было, все вокруг было липкое и в плесени», - говорит она.

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