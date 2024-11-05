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Баклана заказывали? В одном из ресторанов Эстонии будут предлагать необычное блюдо

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Баклан в Старом городе Таллинна. Фото иллюстративное.
Баклан в Старом городе Таллинна. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В программе Ringvaade на канале ETV ведущий Марко Рейкоп попробовал необычное блюдо - мясо баклана. Шеф-повар ресторана Iiumeki, который находится на острове Хийумаа, Михкель Хейнметс и главный редактор газеты Hiiu Leht Рауль Винни хотят предлагать в эстонских ресторанах блюда из этой птицы, которая у местного населения считается вредителем, пишет ERR.

Рауль Винни долгое время размышлял о приготовлении блюд из баклана, поскольку знал, что на Аландских островах его уже употребляют в пищу. Сначала шеф-повар Михкель Хейнметс не воспринял идею всерьез, но теперь рад, что согласился, отмечая ценность и вкус этой птицы.

На Хийумаа наблюдается высокая популяция бакланов, и для их контроля разработана национальная программа, так как они влияют на рыболовство в регионе.

Хейнметс приготовил для Марко Рейкопа несколько блюд из мяса баклана, включая филе и паштет, и ведущий высоко оценил их вкус, сравнив с мясом дикой птицы.

Шеф-повар планирует предлагать блюда из баклана в своем ресторане, однако в Эстонии всего три лицензированных бойни, которые могут обрабатывать эту дичь.

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