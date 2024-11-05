Баклана заказывали? В одном из ресторанов Эстонии будут предлагать необычное блюдо

Рауль Винни долгое время размышлял о приготовлении блюд из баклана, поскольку знал, что на Аландских островах его уже употребляют в пищу. Сначала шеф-повар Михкель Хейнметс не воспринял идею всерьез, но теперь рад, что согласился, отмечая ценность и вкус этой птицы.

На Хийумаа наблюдается высокая популяция бакланов, и для их контроля разработана национальная программа, так как они влияют на рыболовство в регионе.

Хейнметс приготовил для Марко Рейкопа несколько блюд из мяса баклана, включая филе и паштет, и ведущий высоко оценил их вкус, сравнив с мясом дикой птицы.

Шеф-повар планирует предлагать блюда из баклана в своем ресторане, однако в Эстонии всего три лицензированных бойни, которые могут обрабатывать эту дичь.