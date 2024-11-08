Жительницы Таллинна стали жертвами вора: «Украли нижнее белье и все деньги из кошелька!»

Первый случай произошел 22 сентября, когда Дарья (имя изменено, известно редакции) отправилась на фейс-йогу в студию Makemefeel, которая находится на третьем этаже торгового центра Т1.

В промежутке между 11:30 и 12:45, когда девушка была на занятиях, вор взломал шкафчик с электронным кодовым замком и украл спортивный костюм, облегающую майку и кошелек.