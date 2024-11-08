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Жительницы Таллинна стали жертвами вора: «Украли нижнее белье и все деньги из кошелька!»

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Торговый центр Т1 и фото предполагаемого вора.
Торговый центр Т1 и фото предполагаемого вора. Фото: Коллаж Limon.ee/Scanpix

В столичном торговом центре Т1 на третьем этаже, где располагаются спортивные секции, произошла серия краж со взломом. По словам пострадавших, неизвестный мужчина систематически вскрывает шкафчики в женской раздевалке, ворует нижнее белье, одежду и кошельки с деньгами. 

Первый случай произошел 22 сентября, когда Дарья (имя изменено, известно редакции) отправилась на фейс-йогу в студию Makemefeel, которая находится на третьем этаже торгового центра Т1.

В промежутке между 11:30 и 12:45, когда девушка была на занятиях, вор взломал шкафчик с электронным кодовым замком и украл спортивный костюм, облегающую майку и кошелек. 

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