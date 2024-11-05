ФОТО «Издевательство!» Житель Эстонии в недоумении от скидочных купонов Lidl

Все мы любим скидки, а особенно приятно, когда какой-то товар можно получить бесплатно. Так, у пользователей приложения лояльности Lidl Plus есть возможность накапливать сальдо покупок и получать за это бонусные купоны. Вот только кому-то попадаются просроченные купоны.