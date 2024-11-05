Все мы любим скидки, а особенно приятно, когда какой-то товар можно получить бесплатно. Так, у пользователей приложения лояльности Lidl Plus есть возможность накапливать сальдо покупок и получать за это бонусные купоны. Вот только кому-то попадаются просроченные купоны.
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ФОТО ⟩ «Издевательство!» Житель Эстонии в недоумении от скидочных купонов Lidl
На прошлой неделе в закрытой группе в Facebook «Отзывы о Lidl продукции» появился пост, автор которого возмутился купонами немецкой сети супермаркетов. «Открыл приложение Lidl. Я выиграл купон! Просроченный на 16 дней... Издевательство!» - пишет мужчина, прилагая к публикации скриншот выигрыша.
В комментариях другие пользователи стали делиться скриншотами своих купонов, которые они выиграли в приложении магазина Lidl, и оказалось, что автор поста - не единственный, кто столкнулся с такой проблемой.