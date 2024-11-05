ПРОЩАЙ, ЛЕМСАЛУ?! Сыгравшая летом свадьбу в Италии эстонская певица взяла новую фамилию

В конце августа певица Лийс Лемсалу (32) устроила роскошную свадьбу в Италии. «Никогда не чувствовала вокруг себя столько любви», - сказала она, делясь фотографиями самого прекрасного дня в своей жизни, когда под тосканским солнцем она вышла замуж за своего возлюбленного Карла-Эрика Коду.

Хотя в качестве сценического имени Лийс по-прежнему использует свою девичью фамилию, официально ее имя теперь - Лийс Лемсалу-Коду.

В регистр народонаселения новая фамилия была внесена 21 октября 2024 года.

Фото: Ekraanitõmmis abieluvararegistrist.

Новость о свадьбе Лийс Лемсалу раскрыл представитель Эстонии на Евровидении-2022 Стефан Айрапетян, который в интервью Elu24 в июне упомянул, что певица выйдет замуж за своего спутника жизни Карла-Эрика Коду в конце августа в Италии. «Лийс пригласила нас на свою свадьбу, и мы будем там! Помимо их свадьбы, мы также отметим собственную годовщину свадьбы», - радовался Стефан, отметив, что впереди их ждет самый романтичный юбилей.

На свадьбе Лемсалу была в платье, вдохновленном свадебным нарядом ее матери. Автором платья стала эстонский дизайнер Iris Janvier.