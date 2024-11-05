ФОТО Беременная дочь владельца замка Фалль получила трогательный сюрприз: до сих пор не могу поверить, какие у меня замечательные подруги

Ардо Кальювеэ и его жена Неле Дворянинов вскоре станут родителями. В конце августа пара сообщила, что ожидает мальчика. «В этом году мой день рождения особенно запомнился. Мы решили сделать нашим близким приятный сюрприз и рассказали, что через несколько месяцев к нам присоединится маленький мальчик», - написали они тогда под милыми фотографиями в Instagram.

Теперь Неле рассказала, что стала виновницей трогательного праздника в честь будущего малыша. «До сих пор не могу поверить, какие у меня замечательные подруги», - пишет она на своей странице в Instagram. «Огромное спасибо моим дорогим за этот удивительный день!»

Неле также рассказала редакции, что этот праздник, организованный ее подругами, стал для нее большой неожиданностью. «Поскольку до дня Х осталось совсем немного времени, и у большинства моих подруг маленькие дети, я думала, что у всех и так много забот и, скорее всего, отдельного праздника не будет. Тем больше было мое удивление, когда я все-таки стала его участницей. Утром в день вечеринки Ардо вручил мне приглашение на праздник, напечатанное девочками, и мне потребовалось время, чтобы понять, что это действительно для меня и что все начнется уже через час», - вспоминает она.

Самому младшему гостю на празднике baby shower было всего две недели.

«Я чрезвычайно благодарна всем подругам, которые помогли организовать этот чудесный и запоминающийся день! Он был потрясающим, полным положительных эмоций, и эти моменты надолго останутся в сердце», - отмечает Неле.

Ардо и Неле обручились в 2013 году в Таиланде. Роскошная свадьба состоялась в марте прошлого года в замке Фалль в Кейла-Йоа. Там же, в замке Кейла-Йоа, 2 ноября состоялась и вечеринка в честь будущего малыша.