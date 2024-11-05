Эксперт по путешествиям поделился секретами бюджетного отдыха на праздники

Тем временем, туристический эксперт Дэниел Кларк из Parklink в разговоре с Daily Express поделился своими проверенными трюками, которые всегда помогают ему снизить расходы на отпуск в праздничный период.

«Ключ к отдыху за меньшие деньги – это планировать заранее, где это возможно, быть максимально гибким и проводить собственное исследование. А чем больше денег вы сэкономите на этапе планирования вашего праздничного отпуска, тем больше у вас останется денег на лакомства и глинтвейн, пока вы там!», – пояснил он.

При этом Кларк отметил, что те туристы, которые просто доверят выбор тура для них турагенту, но не проведут заранее собственное исследование, скорее всего, заплатят гораздо большую сумму, чем если бы они потратили время на поиск лучших вариантов самостоятельно.

В частности, он советует проверить заранее, не дешевле ли будет купить билеты на самолет или оплатить несколько ночей в отеле самостоятельно, ведь в данном случае агент наверняка добавит комиссию за свои услуги.

Кроме того, эксперт призывает бюджетных путешественников быть максимально гибкими, не привязываясь к конкретной дате вылета, выбирая тот день недели, когда цены на билеты будут самыми низкими.

Еще один совет от Кларка касается места расположения отеля: «Бронирование жилья в центре города может быть довольно дорогим, особенно если там проходит сезонная рождественская ярмарка. Вместо этого можно остановиться подальше, где-нибудь с хорошим транспортным сообщением или безопасной парковкой».

При этом он предлагает рассмотреть варианты заменить классические отели частными апартаментами, которые могут быть дешевле и более удобно расположены.