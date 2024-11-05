«Как закончится Рождество, так и закроется»: Таллиннское горсобрание объяснило причину изменения работы рынка на Ратушной площади

В этом году рождественский рынок начнется раньше, чем обычно, а именно 22 ноября и продлится до 27 декабря. «Как закончится Рождество, так и закроется рынок», - отметил старейшина района Кесклинн, Сандер Андла. В предыдущие годы ярмарка начиналась в последнюю неделю ноября и длилась аж до 6 января.

По словам старейшины района, на изменения в работе рождественской ярмарки повлиял интерес посетителей после праздников. «После Рождества уже никто не ходит на ярмарку», - заметил Андла.

Одним из главных событий ярмарки, как всегда, становится рождественская елка. На этот раз ее нашли в волости Саку, деревне Юкснурме. По словам старейшины, дерево, высотой в 16 метров, и так надо было срубить. Оно предоставляло опасность для близлежащего жилого дома. И уже на следующей неделе, 13 ноября, красавицу-елку установят на Ратушной площади.

Торжественное зажжение огней состоится 22 ноября в 18:00. Старейшина пригласил таллиннцев и гостей города на это мероприятие.