Принц Гарри впервые за шесть лет может встретить Рождество с королевской семьей, но не все так просто

HeatWorld со ссылкой на неназванного инсайдера сообщает, что в этом году герцога Сассекского ждут не только в Балморале, частной королевской резиденции, но и в семье его покойной матери принцессы Дианы. Спенсеры жаждут видеть Гарри за своим рождественским столом, несмотря на его репутацию и отношения с отцом Карлом III. Однако есть одно небольшое но.

Меган Маркл не горит желанием возвращаться в Англию и тем более встречать Рождество в компании родственников своего мужа. По словам собеседника издания, это время для нее - идеально, чтобы укрепить связь с голливудскими друзьями и наладить отношения с мужем, который в последнее время активно взялся за улучшение собственной репутации.

«По ее мнению, для них крайне важно быть дома в Монтесито во время праздников, особенно после того напряжения, которое они испытывали в последнее время», - поделился инсайдер.

Источник заметил, что споры на этот счет вызывают новые трения между герцогом и герцогиней. Не исключено, что вопрос празднования Рождества станет поводом для нового кризиса в их браке, который и без того переживает не лучший этап.