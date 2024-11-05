Люди обычно стараются избегать тревогу, но чем больше мы ее избегаем, тем настойчивее она нас преследует. Персональный тренер Сьюзи-Анн Пальмре дает советы, как превратить тревогу в силу.

Будь то начало новой программы тренировок или просто желание сбросить пару килограммов, многим людям сложно пойти в спортзал именно из-за тревоги. Поведение других посетителей зала может вдохновлять одних, но и отталкивать других.

Тревогу могут вызывать и нереалистичные ожидания, а также слишком высокие цели. Кроме того, бытовые заботы и эмоции также могут приводить к ситуациям, где вы будете нервничать. Так как же начать получать удовольствие от посещения зала и использовать тревогу в свою пользу?