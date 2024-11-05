ВИДЕО Дети P.Diddy от четырех разных жен поздравили заключенного отца с днем рождения

«Я люблю вас всех, я так сильно вас люблю. Не могу дождаться, когда увижу вас всех. Я просто хочу сказать, что горжусь вами всеми, особенно девочками. Я имею в виду, что вы все такие сильные. Спасибо вам всем за то, что вы сильны, и спасибо вам всем за то, что вы рядом со мной и поддерживаете меня. Я люблю вас», - ответил им P.Diddy.