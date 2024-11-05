Редкая публикация появилась сегодня в личном блоге арестованного и обвиненного в шести преступлениях рэпера P.Diddy, пишет Super.
ВИДЕО ⟩ Дети P.Diddy от четырех разных жен поздравили заключенного отца с днем рождения
Музыкант по случаю своего дня рождения поделился видео с шестью своими детьми, поздравляющими отца с праздником.
У P.Diddy семеро детей от четырех женщин. 33-летний Куинси, 26-летний Кристиан и 17-летние дочери-близнецы Джесси и Ди Лила от Кимберли Портер. Женщина скончалась от пневмонии в 2018 году в возрасте 47 лет.
30-летний сын Джастин появился в отношениях с дизайнером Мизой Хилтон-Брим. 18-летнюю дочь Ченс родила Сара Чэпмен. 2-летняя Лав появилась в последних отношениях с 30-летней специалистом по кибербезопасности Даной Тран.
Наследники Дидди собрались накануне вместе в честь 55-летия отца. Самая младшая спела поздравление для Комбса по телефону.
«Я люблю вас всех, я так сильно вас люблю. Не могу дождаться, когда увижу вас всех. Я просто хочу сказать, что горжусь вами всеми, особенно девочками. Я имею в виду, что вы все такие сильные. Спасибо вам всем за то, что вы сильны, и спасибо вам всем за то, что вы рядом со мной и поддерживаете меня. Я люблю вас», - ответил им P.Diddy.
На прощание Шон подметил, что встретится с детьми уже через пару дней.