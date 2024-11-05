ГАЛЕРЕЯ Принцессу Эстонии на этот раз выбирали в Нарве: смотрите, как прошел фестиваль Balt Prix

Фестиваль талантов и сценических искусств Balt Prix впервые прошел в Нарве, в местном Доме культуры «Ругодив». Свои вокальные и хореографические номера, а также показы мод продемонстрировали 600 участников. Молодые таланты съехались в Нарву со всей Эстонии, а также из Латвии, Литвы, Финляндии и Швеции.