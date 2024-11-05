На минувших выходных, 2-3 ноября, в рамках Осенней столицы Эстонии состоялся 18-ый международный фестиваль Narva Balt Prix 2024.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Принцессу Эстонии на этот раз выбирали в Нарве: смотрите, как прошел фестиваль Balt Prix
Фестиваль талантов и сценических искусств Balt Prix впервые прошел в Нарве, в местном Доме культуры «Ругодив». Свои вокальные и хореографические номера, а также показы мод продемонстрировали 600 участников. Молодые таланты съехались в Нарву со всей Эстонии, а также из Латвии, Литвы, Финляндии и Швеции.
Осенний Balt Prix традиционно завершился конкурсом красоты Princess of Estonia. Победительницей стала 14-летняя Алиса Шефер из Йыхви.