«Удача подкинет мешок с деньгами»: Глоба назвал знаки, которым с 5 ноября улыбнется фортуна

Овны

К Овнам деньги будет притягивать как будто магнитом. Однако самая крупная сумма придет к вам вовсе не с основного места работы, а со стороны. Готовьте карманы - в скором времени они наполнятся до краев, а это значит, что вы сможете позволить себе пожить роскошной жизнью.

Стрельцы

Стрельцов ждет большое количество работы, но если вы с ней успешно справитесь, то получите долгожданную награду. Денежный поток будет настолько велик, то вы сможете получать прибыль даже от своего хобби. А что может быть лучше, чем совмещать приятное с полезным.

Рыбы

Лучшим советником для Рыб в этот период станет интуиция. С ее подсказками вы сможете мудро управлять вверенными вам финансами и в кратчайшие сроки добиться уважения со стороны начальства. А статус незаменимого сотрудника в дальнейшем преподнесет вам и карьерный рост, и желанную зарплату.