Трампу снова «прилетело» из толпы: охранник среагировал

На этот раз, к счастью, в него не стреляли, но атаковали другим способом.

Как стало известно, один из участников толпы бросил электронное устройство перед Дональдом Трампом, когда он спускался со сцены на предвыборном митинге в Аллентауне, штат Пенсильвания, пишет The Daily Mail.

Инцидент был записан Закари Кларком и на нем видно, как человек высовывается из толпы, чтобы бросить устройство со светящимся экраном, которое Кларк идентифицировал как телефон, на пол перед идущим Трампом.

Сотрудник службы безопасности бывшего президента немедленно бежит вперед, чтобы отбросить устройство, пока Трамп продолжает идти. Он мастерски отфутболивает его и позже показывает пальцем на человека, который это сделал.

На видео также видно, как к нему тут же направляется другой охранник. Между тем, о каких-либо арестах после этого события не сообщалось.