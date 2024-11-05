Покойная королева Елизавета II появится в новом фильме «Паддингтон в Перу», премьера которого состоится на следующей неделе, пишет Униан.
Покойную Елизавету II покажут в фильме о медвежонке Паддингтоне
Отмечается, что изображение получило королевскую печать одобрения от Букингемского дворца.
На экране появится момент из скетча, где Паддингтон и ее Величество пьют чай в Букингемском дворце. Королева достает из своей сумочки бутерброд с мармеладом, говоря мишке: «Я оставляю свой здесь - на потом».
Это не первое появление королевы на киноэкране. В 2012 году она приняла участие в скетче на тему Джеймса Бонда к открытию Олимпийских игр в Лондоне.
Интересно, что этот момент держался в тайне даже от ее семьи.
«Я думаю, что это просто продемонстрировало, как покойная королева использовала шансы, а также имела это чрезвычайное чувство юмора. Эскиз Паддингтона, который она сделала на своем платиновом юбилее, показал это дерзкое чувство юмора и ее готовность поставить свою страну выше себя», - рассказала бывшая пресс-секретарь королевы Айлза Андерсон.
Рози Элисон, сопродюсер фильма, отметила, что королевская семья с радостью поддержала идею появления камео королевы в фильме.