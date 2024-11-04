Известный регбист рассказал, какие на самом деле Кейт Миддлтон и принц Уильям

Бывший английский регбист присоединился к Майку Тиндаллу, чтобы обсудить их встречу с двоюродным братом его жены Зары, принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон, для их подкаста The Good, the Bad & the Rugby.

Говоря об Уэльских, Джеймс сказал: «Этот подкаст был блестящим, потому что мы видим их в лучшем виде, очевидно, у них злое чувство юмора, особенно в этой стране мы, очевидно, ставим людей на пьедестал, но они являются обычной семьей, невероятной семьей, они много делают для этой страны, но они обычная семья».

Во время дискуссии в Виндзорском замке был затронут вопрос конкурентоспособности. Кейт и Уильяма спросили о конкуренции между ними, а один из ведущих рассказал, что Майк сравнил их с Моникой из сериала «Друзья», которая известна своим желанием всегда быть лучшей во всем.

Кейт ответила: «Я действительно не такая конкурентоспособная, я не знаю, откуда это взялось».

Тогда Майк спросил, демонстрируют ли трое детей пары - 10-летний принц Джордж, восьмилетняя принцесса Шарлотта и пятилетний принц Луи - признаки конкурентоспособности.

Принцесса Анна тогда вмешалась, говоря: «Немножко, я бы сказала».

Миддлтон добавила: «Что интересно, это то, что все они [имеют] очень разные темпераменты».