АРХИВНЫЕ ФОТО Милла Йовович трогательно поздравила дочь Эвер с днем рождения

«Я помню, как смотрела на своего первого новорожденного ребенка и думала, каким подростком ты будешь. Я даже не могла представить, как это крошечное, очаровательное, кричащее существо вырастет таким умным и рассудительным человеком! Я видела, как ты росла, и понимала, кто ты и чего хочешь. Как ты справлялась с трудностями. Ты вдохновила меня и научила гораздо большему, чем я когда-либо могла себе представить! Ведь я - мама, ты должна учиться у меня! И все же именно я так многому научилась у тебя. Для меня было большой честью растить тебя. Какая привилегия - разделить эту жизнь вместе. Я люблю тебя больше, чем могу описать, потому что мои слова - лишь бледная тень чувств в моем сердце! С днем рождения! Мое огненное сердце!» - написала Милла.