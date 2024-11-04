3 ноября старшей дочери Миллы Йовович и ее супруга Пола Андерсона, Эвер, исполнилось 17 лет. В честь праздника 48-летняя актриса поделилась архивными семейными фото на своей странице в Instagram и посвятила дочери трогательный пост.
АРХИВНЫЕ ФОТО ⟩ Милла Йовович трогательно поздравила дочь Эвер с днем рождения
Милла опубликовала снимки Эвер разных лет, а также ее фотографии вместе с младшими сестрами Дашиэл, Ошин и отцом Полом. В своем обращении Йовович написала, что многому научилась у дочери, и пошутила, что всегда знала: Эвер будет потрясающей, ведь ее мама - Милла Йовович.
«Я помню, как смотрела на своего первого новорожденного ребенка и думала, каким подростком ты будешь. Я даже не могла представить, как это крошечное, очаровательное, кричащее существо вырастет таким умным и рассудительным человеком! Я видела, как ты росла, и понимала, кто ты и чего хочешь. Как ты справлялась с трудностями. Ты вдохновила меня и научила гораздо большему, чем я когда-либо могла себе представить! Ведь я - мама, ты должна учиться у меня! И все же именно я так многому научилась у тебя. Для меня было большой честью растить тебя. Какая привилегия - разделить эту жизнь вместе. Я люблю тебя больше, чем могу описать, потому что мои слова - лишь бледная тень чувств в моем сердце! С днем рождения! Мое огненное сердце!» - написала Милла.
Эвер Андерсон родилась в третьем браке Миллы Йовович - с режиссером Полом Андерсоном. Они поженились в 2009 году после семи лет отношений. В 2015 году у пары родилась дочь Дашиэл, а спустя пять лет - дочь Ошин. Ранее Йовович была замужем за Шоном Эндрюсом и Люком Бессоном.
Старшая дочь актрисы пошла по стопам матери и еще в детстве начала карьеру в кино. Эвер успела сняться в фильмах «Обитель зла: Последняя глава», «Черная Вдова», «Питер Пэн и Венди». Андерсон также известна как модель: она стала лицом Miu Miu и снималась для Rodarte, H&M и других брендов.