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ВИДЕО Лидер Coldplay во время выступления провалился под сцену

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Фото: Ekrānuzņēmums no video/@IncrediblyBozza/"X"

С лидером рок-группы Coldplay Крисом Мартином на концерте в Мельбурне (Австралия) случился конфуз - музыкант провалился под сцену прямо во время выступления, пишет RUS TVNET.

Солист коллектива в перерыве между песнями решил пообщаться с фанами. Музыкант не обратил внимания на люк, когда шел по сцене назад не оглядываясь. Однако 47-летний певец не растерялся: он быстро выбрался из люка и продолжил концерт, пошутив, что падение было незапланированным. 

Музыканту повезло, что под сценой находились члены команды, вовремя подхватившие его во время падения.

«Это не было запланировано. Спасибо, что поймали меня», - произнес после падения музыкант.

Затем лидер Coldplay продолжил концерт, ставший четвертым и последним выступлением группы в австралийском городе Мельбурн в рамках мирового турне Music of the Spheres.

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