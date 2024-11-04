С лидером рок-группы Coldplay Крисом Мартином на концерте в Мельбурне (Австралия) случился конфуз - музыкант провалился под сцену прямо во время выступления, пишет RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ Лидер Coldplay во время выступления провалился под сцену
Солист коллектива в перерыве между песнями решил пообщаться с фанами. Музыкант не обратил внимания на люк, когда шел по сцене назад не оглядываясь. Однако 47-летний певец не растерялся: он быстро выбрался из люка и продолжил концерт, пошутив, что падение было незапланированным.
Thank god Chris Martin from @coldplay is okay after he fell through the trap door on the stage 🙏 #ColdplayMelbourne #MusicOfTheSpheres— JAKE FLAGPIES23 🏆🖤🤍 (@IncrediblyBozza) November 3, 2024
🎥 - @CovidPete pic.twitter.com/CfisyZCrh6
Музыканту повезло, что под сценой находились члены команды, вовремя подхватившие его во время падения.
«Это не было запланировано. Спасибо, что поймали меня», - произнес после падения музыкант.
Затем лидер Coldplay продолжил концерт, ставший четвертым и последним выступлением группы в австралийском городе Мельбурн в рамках мирового турне Music of the Spheres.