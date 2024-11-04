ВИДЕО Лидер Coldplay во время выступления провалился под сцену

Солист коллектива в перерыве между песнями решил пообщаться с фанами. Музыкант не обратил внимания на люк, когда шел по сцене назад не оглядываясь. Однако 47-летний певец не растерялся: он быстро выбрался из люка и продолжил концерт, пошутив, что падение было незапланированным.