ГАЛЕРЕЯ Скончавшуюся в 37 лет эстонскую актрису проводили в последний путь

29 октября из-за тяжелой болезни ушла из жизни актриса Рагне Веэнсалу. Сегодня в Театре фон Краля прошла церемония прощания.

Спутник жизни и двое маленьких сыновей скорбят по Рагне.

Актриса Рагне Веэнсалу родилась 18 ноября 1986 года в Таллинне. В 2011 году она окончила Вильяндийскую академию культуры Тартуского университета по специальности актерского мастерства, и с 2012 года работала в Театре фон Краля, где сыграла важные роли под руководством различных режиссеров. Позже она работала как фрилансер.

В 2007 году Рагне дебютировала в кино, сыграв главную роль в полнометражном фильме Райнера Сарнети Kuhu põgenevad hinged («Куда уходят души»). За эту роль она получила премию за лучшую женскую роль на международном кинофестивале на Кипре. В 2011 году она сыграла роль в фильме Райнера Сарнети «Идиот», основанном на романе Достоевского, а в 2012 году - в фильме Андреса Маймика и Рэйна Толка Umbkotid («Придурки»). С 2015 по 2021 год Рагне Веэнсалу играла одну из главных ролей в телесериале Kättemaksukontor («Офисная месть»).

Рагне была одним из организаторов культурного фестиваля SÄRIN и директором клуба культуры Baas в Рапла.

Также она работала актрисой в театральной группе Vaba Vanker.

Для поддержки близких в этот сложный период жизни общество образования и культуры Keava открыло благотворительный счет, куда можно пожертвовать при желании. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.