ИНТЕРВЬЮ «Такого еще не делал никто!» Фильм новоиспеченной студии занял почетное место на эстонском фестивале кино

Главными трудностями для студии было получение реквизита для воссоздания исторических деталей, а также поиск подходящего хутора для съемок. «Для того, чтобы получить, например, оружие для съемок требуется практически такое же разрешение, как на владение боевым оружием. Доступ к нему ограничен - оружие хранится в специально отведенных местах, и согласование требует времени», - рассказывает сценарист.

Vabaduse Teel. Фото: Exitdoor Pictures

Для поиска необходимого места, команда Exitdoor Pictures, решила воспользоваться Facebook. В подходящей им группе оказалось порядка 97 тысяч подписчиков. Наверняка из 97 тысяч кто-то с подходящим хутором откликнется?

«Было всего два человека. Два! Одна девушка ответила, что у нее есть хутор. Но дело в том, что там были установлены пластиковые окна. В общем, не соответствовало эпохе. И второе предложение было купить хутор за 39 тысяч евро где-то в Рапламаа. Мы ответили, что, наверное, откажемся, ввиду того, что мы скромные люди», - вспоминает сценарист.

Тем не менее, с первых же отснятых кадров участники поняли, что проект обещает быть успешным. «Мы сделаем это и все будет очень круто. У нас все шло как по маслу и я доволен результатом. Даже, когда есть гораздо больше времени, не всегда получается сделать так хорошо», - рассказывает оператор-постановщик Владислав Смольянинов, что с радостью поучаствовал бы снова.

Vabaduse Teel. Фото: Exitdoor Pictures

Продюсер хоть и согласен с коллегой, но настроен менее оптимистично: «Это было сложно, но круто. В итоге я не спал 32 часа. Когда начал заливать видео на сайт фестиваля, оказалось, что лимит файла - 5,4 гигабайта, хотя это нигде не упоминалось. Все уже легли спать, а мне пришлось срочно уменьшать размер файла. Восемь утра, глаза закрываются. В итоге успел, поспал два часа - и сразу пришлось ехать на фестиваль».

В итоге фильм получил положительные отзывы, а актриса была награждена за лучшую женскую роль. Участники отметили, что победа и признание стали для них не только приятной наградой, но и подтверждением того, что даже в условиях ограниченного времени и ресурсов можно создать качественный продукт.

«Мы постоянно учимся, и наша работа стала еще более слаженной. Снять фильм за 24 часа - это был отличный урок», - отмечают они.