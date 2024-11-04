В Эстонии прошел фестиваль Kaader XIX, предлагающий участникам необычную задачу: снять собственный короткометражный фильм за 24 часа. Студии Exitdoor Pictures удалось занять 3 место, сняв короткометражный фильм под названием Vabaduse teel с нулевым бюджетом.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ «Такого еще не делал никто!» Фильм новоиспеченной студии занял почетное место на эстонском фестивале кино
Команда Exitdoor Pictures, участвовшая в фестивале Kaader впервые, отмечает, что создание готового фильма за сутки требует очень быстрой и слаженной работы.
«Ты приходишь на съемочную площадку и все, команда: "Старт!" и у тебя есть 24 часа, чтобы это все отснять, смонтировать и отправить организаторам», - объясняет Климент Тихонов, исполнительный кинопродюсер, как устроен формат фестиваля.
«По прибытии на локацию нам дали код, который нужно было написать на бумаге, после чего показать ее. Также показать саму локацию и людей. Это было неким подтверждением того, что мы сняли это за один день», - добавляет он.
Главными особенностями этого проекта по праву можно назвать бюджет, вернее, его отсутствие, а также сценарий, реконструирующий исторические события. Как говорит сам сценарист, они решили сделать такой фильм, которого еще никто не делал.
«Идея фильма должна быть такая, чтобы все сказали:"Ого". Сценарий был рожден, в принципе, на коленке, за один вечер. Мы с сыном сели за компьютер и я просто его "выстрелил"», - рассказывает режиссер и сценарист Дмитрий Тихонов, что сценарий был написан быстро, буквально за пару часов, на основе исторических знаний и воспоминаний о беседах с людьми, которые помнили времена Российской империи.
«Молодежь сделать такой фильм просто не сможет, потому как необходим опыт. Мне 51 год уже и я помню, когда в молодости, лет в 16, общался с людьми, которые помнят царское время. Они рассказывали, как жили. Плюсом стало и мое увлечение историей самого детства», - добавляет Дмитрий.
Главными трудностями для студии было получение реквизита для воссоздания исторических деталей, а также поиск подходящего хутора для съемок. «Для того, чтобы получить, например, оружие для съемок требуется практически такое же разрешение, как на владение боевым оружием. Доступ к нему ограничен - оружие хранится в специально отведенных местах, и согласование требует времени», - рассказывает сценарист.
Для поиска необходимого места, команда Exitdoor Pictures, решила воспользоваться Facebook. В подходящей им группе оказалось порядка 97 тысяч подписчиков. Наверняка из 97 тысяч кто-то с подходящим хутором откликнется?
«Было всего два человека. Два! Одна девушка ответила, что у нее есть хутор. Но дело в том, что там были установлены пластиковые окна. В общем, не соответствовало эпохе. И второе предложение было купить хутор за 39 тысяч евро где-то в Рапламаа. Мы ответили, что, наверное, откажемся, ввиду того, что мы скромные люди», - вспоминает сценарист.
Тем не менее, с первых же отснятых кадров участники поняли, что проект обещает быть успешным. «Мы сделаем это и все будет очень круто. У нас все шло как по маслу и я доволен результатом. Даже, когда есть гораздо больше времени, не всегда получается сделать так хорошо», - рассказывает оператор-постановщик Владислав Смольянинов, что с радостью поучаствовал бы снова.
Продюсер хоть и согласен с коллегой, но настроен менее оптимистично: «Это было сложно, но круто. В итоге я не спал 32 часа. Когда начал заливать видео на сайт фестиваля, оказалось, что лимит файла - 5,4 гигабайта, хотя это нигде не упоминалось. Все уже легли спать, а мне пришлось срочно уменьшать размер файла. Восемь утра, глаза закрываются. В итоге успел, поспал два часа - и сразу пришлось ехать на фестиваль».
В итоге фильм получил положительные отзывы, а актриса была награждена за лучшую женскую роль. Участники отметили, что победа и признание стали для них не только приятной наградой, но и подтверждением того, что даже в условиях ограниченного времени и ресурсов можно создать качественный продукт.
«Мы постоянно учимся, и наша работа стала еще более слаженной. Снять фильм за 24 часа - это был отличный урок», - отмечают они.