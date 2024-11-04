В прошлые выходные в столичном районе Ыйсмяэ недалеко от Rocca al Mare между известными тиктокерами ColaQueen (настоящее имя Ирма Воолма) и Яникой Пыдер произошла потасовка, в которую вмешалась и полиция. В распоряжении Elu24 оказались видеозаписи, на которых видно, как спутник жизни Воолма, Мартин Писарев, в разгар ссоры достал огнестрельное оружие!
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ВИДЕО ⟩ «Выстрелю, да?» Спутник жизни известного эстонского тиктокера достал оружие во время потасовки
В воскресенье днем в редакцию Elu24 поступила информация о том, что спокойный выходной тиктокера ColaQueen (настоящее имя Ирма Воолма) неожиданно обернулся скандалом: около 13 часов на нее якобы напали в одном из домов в Ыйсмяэ.
По словам отправителя сообщения, к двери Ирмы Воолма и ее спутника жизни Мартина Писарева подошла пьяная женщина, которой, как утверждается, была Яника Пыдер, девушка тиктокера AlksiTaksiKaksi. «Она вошла на частную территорию, ворвалась в квартиру как вихрь с упаковкой яиц и сразу набросилась на ColaQueen», - сообщил источник. Чтобы защититься ColaQueen стала кидать в нападавшую подушки и яйца.