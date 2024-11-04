ВИДЕО «Выстрелю, да?» Спутник жизни известного эстонского тиктокера достал оружие во время потасовки

В воскресенье днем в редакцию Elu24 поступила информация о том, что спокойный выходной тиктокера ColaQueen (настоящее имя Ирма Воолма ) неожиданно обернулся скандалом: около 13 часов на нее якобы напали в одном из домов в Ыйсмяэ.

По словам отправителя сообщения, к двери Ирмы Воолма и ее спутника жизни Мартина Писарева подошла пьяная женщина, которой, как утверждается, была Яника Пыдер, девушка тиктокера AlksiTaksiKaksi. «Она вошла на частную территорию, ворвалась в квартиру как вихрь с упаковкой яиц и сразу набросилась на ColaQueen», - сообщил источник. Чтобы защититься ColaQueen стала кидать в нападавшую подушки и яйца.