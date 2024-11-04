40-летнего Евгения Нуртдинова обвиняют в жестоком убийстве, которое произошло в начале этого года в многоквартирном доме в Ласнамяэ. «Почему они пишут обо мне истории, которых не было? Теперь у меня проблемы, родственники и жена со мной не общаются», - рассказывает мужчина, что после появившихся в СМИ статей его отношения с семьей ухудшились.
«Вы должны меня уважать и вывести посторонних из зала!» - крикнул 40-летний Евгений Нуртдинов, которого в наручниках привели в зал заседания Харьюского уездного суда. Его обвиняют в убийстве знакомого мужчины.
Нуртдинову предъявлены четыре обвинения: ему вменяют убийство, поджог, систематические кражи и серьезное нарушение общественного порядка.