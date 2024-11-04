Актрису Сару Джессику Паркер обокрали: что известно об инциденте

Оказалось, что у 59-летней звезды украли тыквы, которыми она украсила ступеньки своего дома на Хэллоуин. Воры нагло забрали весь декор актрисы и скрылись, однако их лица успела зафиксировать камера наблюдения.

Паркер не смогла промолчать и рассказала о краже публично.

Более того, она повесила на дверях своего поместья табличку с надписью: «Позор ворам тыкв!» и приклеила фото преступников.

К слову, такой неприятный инцидент случается у актрисы не впервые. Известно, что подобный случай произошел в 2019 году. Тогда у Сары Джессики тоже украли тыквы, которые она привезла специально из Беркшира перед праздником.

«Все наши тыквы были украдены, как и все другие тыквы в нашем квартале. Это официальная кража на Хэллоуин 2019 года. Надеюсь, что мы найдем тыквы и это дело не останется без внимания», - написала тогда она на своей странице в Instagram.