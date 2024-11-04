Андрей Бедняков назвал причину, из-за которой распался его 10-летний брак с женой

Пара была вместе десять лет. Однако из-за полномасштабной войны Бедняков и Короткая были вынуждены жить отдельно. Актриса вместе с детьми находилась в США, а юморист остался в Украине. В фотоблоге ведущий отметил, что существует стереотип, что «любви на расстоянии не существует» и «расстояние убивает отношения». Хотя он не всегда сбывается, однако эта пара ему проиграла. Наконец, расстояние оставило негативный отпечаток на отношениях супругов.

«Мы проиграли именно стереотипу «отношений на расстоянии не существует» и «расстояние убивает». Мы проиграли, к сожалению, как и многие. А так хотелось бы выиграть! Ненавижу проигрывать, но это уже эгоистично, а эгоизм - это х *йня в отношениях! Поэтому мы не проиграли, а уступить в отношениях - это важно. Уступить нужно уметь!» - отметил шоумен.

Также ведущий обратился к другим парам, которые строят отношения на расстоянии. Андрей Бедняков посоветовал не вестись на этот стереотип. По словам шоумена, их пара - это не показатель, ведь, кроме расстояния, были и другие причины. Поэтому Бедняков посоветовал влюбленным не бояться отношений на расстоянии и быть просто счастливыми друг с другом.

«Сейчас хотел бы поддержать тех, кто усомнился: не ведитесь на этот стереотип. Не смотрите на нас. Мы не показатель. Этот стереотип можно победить. Сделайте это! Все в ваших руках! Будьте счастливы», - добавил шоумен.

О расставании пары Бедняков объявил 25 октября. «Это было невероятное путешествие. Путешествие длинною в 16 лет. Но рано или поздно любое путешествие заканчивается. Мы пытались. Честно. Я буду всегда тебе благодарен! И это искренняя правда. Мы всего добились сами. Ни у кого не украли. Ни у кого не просили. Мы сделали это вместе! И за это я благодарен тебе. Но самое главное: я тебе благодарен за двоих фантастических детей. Лучших детей в мире! За это я буду благодарен тебе до конца своих дней. У нас получились классные малыши, согласись. Я благодарен тебе за эти годы. Мы очень хорошо провели время», - говорилось в публикации Андрея Беднякова.