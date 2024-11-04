Бедствующие жители социального дома в Эстонии жалуются на голод, но отказываются принимать помощь от волости

«Мы голодали четыре дня, мама получает от волости всего 50 евро в неделю, и на это нужно выживать», - рассказывает Эрик. По словам администрации волости Мульги, семья отказывается от продовольственной помощи, требуя больших денежных сумм. «В последний раз, когда мы сказали, что Урве имеет право на 100 евро, она стала агрессивной и напала на сотрудника в здании волости», - сообщает социальный консультант Лиана Андрушко .

В конце прошлого года сообщалось, что Урве и ее сын Эрик хотели купить квартиру в деревне Эресте волости Мульги на условиях рассрочки. Они перестали оплачивать счета и были вынуждены съехать. По словам владельца, за время их проживания квартира, которая ранее была в хорошем состоянии, стала непригодной для жизни. Кроме того, владельцу пришлось приложить немало усилий, чтобы заставить мать и сына покинуть квартиру.