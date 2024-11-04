Телеведущая Анна Пихл поделилась на выходных в социальных сетях красивыми снимками с дочерью по случаю Всемирного дня балета, который отмечался 2 ноября.
СМОТРИТЕ ⟩ Эстонская телеведущая поделилась трогательным снимком с дочерью по случаю Всемирного дня балета
«Утренний урок балета», - подписала Анна фотографию, на которой она позирует вместе с дочерью Астой.
Ka Anna ja tema teleajakirjanikust abikaasa Kristjan Pihli nelja-aastane tütar Asta on asunud balletti õppima. «Kodus tantsime koos päris sageli, aga varvaskingi eriti tihti enam jalga ei pane – nendega on ikka päris valus,» rääkis Anna Õhtulehele.
Ведущая окончила школу балета и танца «Ванемуйне» и занималась балетом на профессиональном уровне одиннадцать лет.
Четырехлетняя дочь Анны и ее мужа, тележурналиста Кристьяна Пихла, тоже занимается балетом. «Дома мы довольно часто танцуем вместе, но пуанты я надеваю теперь не так часто - в них все-таки довольно больно», - рассказала Анна изданию Õhtuleht.