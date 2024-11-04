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СМОТРИТЕ Эстонская телеведущая поделилась трогательным снимком с дочерью по случаю Всемирного дня балета

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Анна Пихл.
Анна Пихл. Фото: Taavi Sepp

Телеведущая Анна Пихл поделилась на выходных в социальных сетях красивыми снимками с дочерью по случаю Всемирного дня балета, который отмечался 2 ноября.

«Утренний урок балета», - подписала Анна фотографию, на которой она позирует вместе с дочерью Астой.

Ka Anna ja tema teleajakirjanikust abikaasa Kristjan Pihli nelja-aastane tütar Asta on asunud balletti õppima. «Kodus tantsime koos päris sageli, aga varvaskingi eriti tihti enam jalga ei pane – nendega on ikka päris valus,» rääkis Anna Õhtulehele.

Ведущая окончила школу балета и танца «Ванемуйне» и занималась балетом на профессиональном уровне одиннадцать лет.

Четырехлетняя дочь Анны и ее мужа, тележурналиста Кристьяна Пихла, тоже занимается балетом. «Дома мы довольно часто танцуем вместе, но пуанты я надеваю теперь не так часто - в них все-таки довольно больно», - рассказала Анна изданию Õhtuleht.

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