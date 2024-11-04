СМОТРИТЕ Эстонская телеведущая поделилась трогательным снимком с дочерью по случаю Всемирного дня балета

Ведущая окончила школу балета и танца «Ванемуйне» и занималась балетом на профессиональном уровне одиннадцать лет.

Четырехлетняя дочь Анны и ее мужа, тележурналиста Кристьяна Пихла, тоже занимается балетом. «Дома мы довольно часто танцуем вместе, но пуанты я надеваю теперь не так часто - в них все-таки довольно больно», - рассказала Анна изданию Õhtuleht.