НОВЫЙ РОМАН! Бывшая жена известного эстонского телеведущего показала своего нового любовника из Италии

Несколько дней назад Лийна Рауд опубликовала в соцсетях пост, в котором поздравила своего любимого с днем рождения.

«У меня с днями рождения очень плохо. За последние восемь лет я ни разу не отмечала и не планировала ни одного взрослого дня рождения. Даже на моем собственном дне рождения не было взрослых. Это был безумный день - от утреннего торта до поздних объятий. Любить может быть трудно, но это приносит удовлетворение. С днем рождения, дорогой!» - написала она под видео, выложенным в Instagram.

Новый роман Лийна подтвердила уже в конце августа в интервью для Kroonika. «В этот раз я должна быть умнее в отношениях, должна думать о том, что лучше для меня и детей», - призналась она.

Парень Лийны - итальянец Массимо, который живет в Чикаго около 20 лет.

Лийна была замужем за Михкелем Раудом восемь лет. Пара рассталась в 2021 году. У них двое детей: сын и дочь.