Блогер Mallukas вместе со своим женихом ремонтирует дом недалеко от Таллинна. Скандально известная блогерша уже заплатила за дом почти полмиллиона евро, так еще и ремонт обходится значительно дороже, чем она могла предполагала. «Около двух часов я была в полнейшем шоке...» - описывает Mallukas свои чувства.
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ВИДЕО ⟩ Известный эстонский блогер о реновации дома: я в полнейшем шоке
В начале сентября портал Elu24 писал, что блогер Mallukas купила себе шестикомнатный дом рядом с Таллинном. В объявлении тогда говорилось, что дом имеет хорошую планировку.
Дом площадью 232 квадратных метра стоил 440 000 евро и был построен почти 30 лет назад. «Участок вокруг дома очень красивый, с высокими деревьями, есть такжи и задний двор», - было сказано в объявлении.