ВИДЕО Известный эстонский блогер о реновации дома: я в полнейшем шоке

Блогер Mallukas вместе со своим женихом ремонтирует дом недалеко от Таллинна. Скандально известная блогерша уже заплатила за дом почти полмиллиона евро, так еще и ремонт обходится значительно дороже, чем она могла предполагала. «Около двух часов я была в полнейшем шоке...» - описывает Mallukas свои чувства.