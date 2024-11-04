Ариана Гранде изменила имя

31-летняя американская певица и актриса Ариана Гранде использовала свое полное имя Ариана Гранде-Бутера в титрах ее нового музыкального фильма «Злая» после примирения со своим отцом, пишет E! News. Таким образом знаменитость использовала фамилии и своей матери, Джоан Гранде, и отца Эда Бутеры.

Звезда не общалась с отцом с 2013 года. Эд, графический дизайнер, расстался с Джоан, когда их дочери было восемь лет. Недавно их отношения наладились.

На днях в Сиднее состоялась премьера картины «Злая» с Гранде-Бутерой в роли Глинды, Доброй Ведьмы Севера, и зрители встретили ее очень тепло.

О своих непростых отношениях с отцом Ариана спела в композиции «Thank U, Next» в 2018 году.

«Однажды я пойду к алтарю/ держась за руки с мамой/ я поблагодарю своего отца, потому что она выросла из этой драмы», - говорится в ней.

Артистка описала их ссору как «одну из самых сложных вещей», с которыми ей пришлось столкнуться.

«Это личное… Мне потребовалось так много времени, чтобы смириться с этим. Многое во мне досталось от отца, и так долго мне это в себе не нравилось. Мне пришлось смириться с тем, что нормально не ладить с кем-то и все равно любить его», - признавалась она.