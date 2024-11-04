«Это невероятная потеря»: умер известный музыкальный продюсер альбомов Майкла Джексона

Причину его смерти пока не называют. Известно, что он умер вечером 3 ноября в окружении семьи в своем доме в Лос-Анджелесе.

«Это невероятная потеря для нашей семьи, но мы празднуем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что больше никогда не будет такого, как он», - отметила семья Джонса.

Они также добавили, что будут всегда помнить Куинси и его творчество. Об этом родные написали так:

«Мы очень будем скучать, но мы чувствуем невероятную гордость за его музыку и талант. Благодаря его творчеству и безграничной любви сердце Куинси Джонса будет биться вечно».

Куинси Джонс - продюсер и лауреат более 25 премий «Грэмми» в 70 номинациях. Он работал с Фрэнком Синатрой, Рэем Чарльзом, Диной Вашингтон и Майклом Джексоном. К слову, он является продюсеорм самого продаваемого музыкального альбома Джексона под названием «Thriller».

Также Джонс является автором музыки к 50 фильмам, среди них: «Убить Билла», «Маккеновое золото», «Остин Пауэрс» и многие другие.