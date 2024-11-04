САМАЯ МИЛАЯ ГАЛЕРЕЯ В таллиннском приюте для кошек отпраздновали Хэллоуин

Самое ужасно-очаровательное празднование Хэллоуина прошло в приюте для кошек MTÜ Kasside Turvakodu в самом центре Таллинна. На одну ночь приют превратился в настоящий храм Хэллоуина.

Все места на мероприятие были заняты заранее, поэтому приют был заполнен неравнодушными жителями Таллинна, которые весь вечер играли, гладили и кормили пушистиков.

Праздником наслаждались не только гости, но и сами коты, которые получили много внимания в этот день.

На месте гостей ждали ужасно милые котики, такие как Лаур - на вид невинный пушистик, но стоит его погладить, как время пролетает незаметно. Говорят, что многие волонтеры околдованы зелеными глазами Зефира и теперь исполняют каждое его желание.

Гости увидели самого большого и самого маленького котика приюта - Мюракару и Мафальду. Правда, сперва их пришлось поискать среди паутины и тыкв. Советами по уходу за шерстью поделилась обладательница самого мягкого меха на свете - Софти, а Герман рассказал гостям о пользе питья воды из миски лапкой.