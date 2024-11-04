Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября: многих ждут «качели» – что делать?

Овен

Овнов на этой неделе ожидает простой принцип - «сколько сделал, столько получил». Это касается не только работы, но и любви и других сфер жизни. Все зависит лишь от желания что-то делать и от реальных усилий. Овен - расторопный знак Зодиака, а также сильный энергетически, так что этим людям удастся стать сильнее и лучше. Самое время заняться здоровьем и попробовать избавиться от вредных привычек или хотя бы одной.

Телец

Тельцам сейчас лучше полагаться только на надежных и проверенных людей. Ни в коем случае нельзя доверять всем подряд и рассказывать посторонним людям о своих тайнах, планах на будущее. Не стоит также забывать про политику умеренности в любовных играх и в отношениях. Внимание к противоположному полу - это хорошо, но только до тех пор, пока оно не становится наваждением. Нужно во всем знать меру.

Близнецы

Близнецам с высокой вероятность удастся сделать что-то значимое в своей жизни - для себя или для кого-то из близких. Первостепенную роль будет играть желание и мотивация. Не нужно ничего делать из-под палки, от страха. Также сейчас крайне нежелательно гневить судьбу фразами типа «вечно мне не везет», «жизнь ко мне не справедлива». Подобные слова могут сильно подпортить Близнецам карму, лишив их удачи.

Рак