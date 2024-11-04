«Мое тело не такое»: Селена Гомес ответила на критику по поводу фигуры и рассказала о новых проблемах со здоровьем

«Мне не важно, что я не выгляжу худой. Мое тело не такое. Конец истории. Нет, я не жертва. Я просто человек», - написала она в подписи к видео.

В комментариях она написала: «От этого мне дурно. У меня СИБР (синдром избыточного бактериального роста - прим. ред.) тонкого кишечника, и он обостряется». Она отметила, что среди симптомов этой болезни - «вздутие живота, боль в желудке и проблемы с пищеварением».

Поводом для новой порции критики стал выход актрисы на премьере фильма «Эмилия Перес» в Лос-Анджелесе. Селена появилась в черном платье, с помощью которого, как посчитали хейтеры, Гомес пыталась «скрыть фигуру». В сети также отметили, что актриса прикрывала живот рукой.

При этом еще недавно Селена выходила в свет на премьере фильма в Нью-Йорке, и тогда пользователи сети заявили, что актриса выглядит заметно похудевшей. Сама Селена не раз признавалась, что страдает из-за скачков веса на фоне употребления препаратов от волчанки и тяжело переносит негативные комментарии по поводу своей фигуры и внешности.