ФОТО Новая владелица дома Мэттью Перри показала первые снимки из поместья

42-летняя кинопродюсер и застройщица Анита Верма-Лаллиан, которая приобрела за 8,55 миллионов долларов дом покойного актера Мэттью Перри, опубликовала на своей странице в Instagram первые снимки, сделанные на территории поместья. В частности, она позирует на фоне бассейна, где 28 октября 2023 года был найден мертвым звезда «Друзей».

«Мы так рады сообщить, что в начале этого месяца мы купили дом в Лос-Анджелесе! Наш агент сказала, что у нее есть потрясающая "внерыночная" недвижимость, которую она очень хотела нам показать. Как только я зашла в дом, я просто влюбилась в его особенности, особенно в вид на Тихий океан. Мы поняли, что это "то самое" и решили немедленно написать предложение о покупке», – пишет Анита.

По ее словам, она как индуистка верит в то, что каждый дом несет в себе энергию, которую в него вкладывает нынешний владелец. Именно поэтому она пригласила духовника из Аризоны, который вместе с ней помолился и благословил недвижимость.

«Мы решили почтить положительные стороны жизни предыдущего владельца, его огромный талант и всю радость, которую он принес многим людям. Решение купить дом не имело ничего общего с предыдущим владельцем, просто наша любовь к дому», - подчеркнула она.