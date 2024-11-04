Принц Уильям не разделяет интересов своей жены. В начале 2024 года она объявила, что борется с раком, пишет Фокус.
Принц Уильям этого не понимает: как рак изменил Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон стала более религиозной на фоне борьбы с онкологией. Об этом пишет GB News.
Журналист Роберт Хардман рассказал, что Кейт и ее муж, принц Уильям, имеют разные взгляды на веру и религию.
Источник, который, как говорят, является другом монаршей четы, посещает церковь и поощряет интерес принцессы Уэльской к вере после того, как ей поставили диагноз рак в начале 2024 года.
Впрочем, принц Уильям не изменил своего отношения к вере.
«Никакой смены курса. Он современный молодой человек, и я думаю, что его смущают определенные аспекты обрядов и религии», - считает источник издания.
Сообщается, что будущий британский король обязался «соблюдать все свои конституционные обязательства перед англиканской церковью», когда взойдет на престол после своего отца Карла.
В новой главе, прилагаемой к его книге, Хардман писал, что принц Уильям «не станет вдруг регулярным поклонником и не начнет изображать энтузиазм в отношении чего-то, чего он лично не испытывает, какой бы мрачной ни была ситуация».
Журналист добавил, что принц Уэльский исторически «не разделял интереса своего отца к вере и спиритуализму, ни твердой преданности покойной королевы англиканскому сообществу».
Тем временем принц Гарри описал короля Карла как «глубоко религиозного» в своих мемуарах «Запасной». Известно, что британский монарх с уважением относится к своей вере, как и его покойная мать, королева Елизавета.