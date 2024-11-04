У известного голливудского актера диагностировали рак

47-летний американский актер Джеймс Ван Дер Бик, наиболее известный по роли Доусона Лири в сериале «Бухта Доусона», сообщил изданию People, что у него диагностировали колоректальный рак.

По словам знаменитости, сейчас он справляется с этим диагнозом в частном порядке и предпринимает шаги для его решения при поддержке семьи.

«Есть основания для оптимизма, и я чувствую себя хорошо», - уверяет отец шести детей.

Колоректальный рак - тип рака, который поражает толстую или прямую кишку. Это один из самых распространенных видов рака во всем мире. Риск этого заболевания увеличивается с возрастом и в большинстве случаев развивается у людей старше 50 лет.

Узнав о своем диагнозе, Ван Дер Бик продолжил сниматься. Совсем недавно он появился в эпизоде ​​«Уокера», а следующим его фильмом станет «В стороне: квотербек и я», который выйдет в конце этого месяца.

В июне этого года актер, его жена Кимберли и их дети побывали в Египте, где, среди прочего, посетили легендарные пирамиды в Гизе, а также храмовый комплекс Дендера

Свою поездку он называл волшебной и признался, что был поражен монументальными сооружениями.

«Я ожидал метафизического элемента в поездке, но был застигнут врасплох тем, насколько глубоко я почувствовал духовный резонанс всех этих храмов. Я имею в виду, что они "храмы", в конце концов (ну да), но любые мои предположения о том, что эти потусторонние сооружения являются "древностями", развеялись, как только я в них вошел. Это были святые места, построенные для связи с божественным, как они понимали это в то время. Я ушел с благоговением и трепетом - мои глаза, сердце и душа расширились. Огромная благодарность всем, кто сделал это возможным», - написал он в соцсети.

Четыре года назад Ван Дер Бик переехал из Лос-Анджелеса в Техас, чтобы быть подальше от голливудской суеты. Он вместе с женой воспитывает 13-летнюю Оливию, 12-летнего Джошуа, 10-летнюю Аннабель Ли, восьмилетнюю Эмилию, шестилетнюю Гвендолин и двухлетнего Джереми.

Кимберли - вторая жена актера, с которой он сочетался браком в 2010 году в Израиле. Уже через месяц родился их первенец. С 2003 по 2009 год Джеймс был женат на актрисе Хизер Энн МакКомб.

Семья занимает важное место в сердце Джеймса, поскольку его Instagram переполнен снимками и видео с женой и детьми.