Карл III лишил финансирования и других королевских привилегий брата, обвиняемого в связи с Джеффри Эпштейном и P.Diddy

Издание Page Six со ссылкой на королевского биографа Роберта Хардмана сообщает, что Карл III полностью лишил финансирования младшего брата Эндрю, которого несколько лет назад обвиняли в связи с Джеффри Эпштейном и его помощницей, которая сейчас отбывает наказание в тюрьме, а совсем недавно - с арестованным рэпером P.Diddy.

Кроме того, имя принца продолжает греметь в скандальных заголовках СМИ, очерняя тем самым репутацию королевской семьи.

Отныне опальный Эндрю, имидж которого уничтожен и вряд ли может быть как-то реабилитирован, перестанет получать выплату в размере одного миллиона долларов.

Кроме того, король прекратил оплату дорогостоящей частной охраны младшего брата. Прежде Карл также поспособствовал тому, чтобы Эндрю покинул свою резиденцию в Букингемском дворце и переехал в коттедж Фрогмор, который некогда принадлежал принцу Гарри и Меган Маркл.

Известно, что принц Эндрю нашел другие источники дохода благодаря своим связям в сфере торговли. Какие именно, не уточняется.