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Карл III лишил финансирования и других королевских привилегий брата, обвиняемого в связи с Джеффри Эпштейном и P.Diddy

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Фото: PETER CZIBORRA

Карл III лишил финансирования и других королевских привилегий принца Эндрю, пишет Super.

Издание Page Six со ссылкой на королевского биографа Роберта Хардмана сообщает, что Карл III полностью лишил финансирования младшего брата Эндрю, которого несколько лет назад обвиняли в связи с Джеффри Эпштейном и его помощницей, которая сейчас отбывает наказание в тюрьме, а совсем недавно - с арестованным рэпером P.Diddy.

Кроме того, имя принца продолжает греметь в скандальных заголовках СМИ, очерняя тем самым репутацию королевской семьи.

Отныне опальный Эндрю, имидж которого уничтожен и вряд ли может быть как-то реабилитирован, перестанет получать выплату в размере одного миллиона долларов.

Кроме того, король прекратил оплату дорогостоящей частной охраны младшего брата. Прежде Карл также поспособствовал тому, чтобы Эндрю покинул свою резиденцию в Букингемском дворце и переехал в коттедж Фрогмор, который некогда принадлежал принцу Гарри и Меган Маркл.

Известно, что принц Эндрю нашел другие источники дохода благодаря своим связям в сфере торговли. Какие именно, не уточняется.

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