Арнольд Шварценеггер лишил своего сына финансовой поддержки

Когда сын голивудского актера Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена окончил колледж, Шварценеггер лишил его финансовой поддержки.

Как пишет Money Pop, это произошло не потому, что он не мог позволить себе содержать сына. Как известно, его состояние составляет 1 миллиард долларов.

Милдред Баена забеременела от Шварценеггера сыном Джозефом, в то время как звезда был женат за Марии Шрайвер. Только в 2011 году Джозеф узнал, кто его отец, когда ему рассказала об этом бабушка.

Сын мировой знаменитости говорит, что рос в скромных условиях, с братьями и сестрами. Семья Джозефа, как и следовало ожидать, столкнулась с огромным количеством проверок, как только появились новости о том, что Шварценеггер — его отец.

Хотя новость о его неизвестном сыне потрясла семейную жизнь Шварценеггера и попала в заголовки газет, он не отвернулся от Джозефа.

Вместо этого Шварценеггер обратился к Джозефу, и между ними быстро возникла тесная связь.

Джозеф Баена, которому сейчас около двадцати пяти лет, учился в Университете Пеппердина в Малибу и Шварценеггер был там, чтобы поддержать его в день выпуска.

Вся финансовая поддержка со стороны его отца была прекращена после того, как он окончил учебу.

Баена решил продолжить карьеру в индустрии развлечений, но не смог получить актерские роли и пойти по стопам своего знаменитого отца. Вместо этого парень сменил направление и получил лицензию на работу в сфере недвижимости. Как и его знаменитый отец, он также занялся бодибилдингом.