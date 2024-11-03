Том Холланд признался, как контролирует Зендаю, когда не может быть рядом

Однако парочка по-прежнему старается не афишировать свои отношения и не проявляет чувств на публике. Что ж, необязательно целоваться под камерами, чтобы убедить мир в силе и искренности своих чувств, - недавно разъяренный актер набросился на фанаток Зендаи, чтобы поскорее увести свою девушку подальше от папарацци. Это ли не любовь?

Несмотря на следование принципу «счастье любит тишину», 28-летний актер проговорился, что из-за «беспокойства» он часто ищет свою девушку в интернете. В беседе с ведущим подкаста In Menu Самахом Дадой Том откровенно ответил на шуточный вопрос о том, какой поисковый запрос в Google был его последним.

Актер рассказал, что часто использует поиск, чтобы убедиться, что все хорошо, с тех пор, как отказался от соцсетей в 2022 году. «Я проверяю, все ли в порядке, и хочу удостовериться, что у нас все в порядке. Так что я просто немного гуглю ее, просматриваю новости и думаю: "Она в порядке"».