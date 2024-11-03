Памела Андерсон призналась, почему покинула Голливуд: «Допустила много ошибок»

В интервью Women's Wear Daily, знаменитость призналась, что у нее был период самоанализа. Она пыталась понять, чего хочет от жизни и в каком направлении ей нужно двигаться. Решение о переезде из Тинселтауна в Ванкувер, по ее словам, было способом «по-настоящему взглянуть на свою жизнь и вспомнить, кем она была».

«Не тем, кем меня называли другие люди, и я не хотела, чтобы что-то, что произошло со мной, определяло меня. Я хотела, чтобы то, что я делаю, определяло меня», - подчеркнула звезда.

Андерсон призналась, что в Америке ей было сложно жить. Фотомодель рассказала, что постоянно чувствовала себя «очень грустной и одинокой». Там, как говорит Памела, она «допустила много ошибок» в своей жизни. Все это стало причиной того, что в какой-то момент актриса захотела изменить жизнь и решилась на переезд.

«Я не знаю, что произошло за последние несколько десятилетий, но сейчас я чувствую себя очень далекой от того образа, которым я была», - добавила артистка.